ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം യുഎസ് സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണു; പൈലറ്റുമാർ സുരക്ഷിതരെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്
വാഷിങ്ടൺ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കടുത്ത ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് (Strait of Hormuz) സമീപം യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ അപ്പാച്ചെ (Apache) അറ്റാക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണു. എന്നാൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിലെ ജോൺ എഫ്. കെന്നഡി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
"പൈലറ്റുമാർ സുരക്ഷിതരാണ്. ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. അപകടത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ പുറത്തുവിടും." - ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഇറാനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളും തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎസ് മിലിട്ടറിയുടെ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ ശത്രുപക്ഷത്തുനിന്നുള്ള ആക്രമണമാണോ ഹെലികോപ്റ്റർ തകരാൻ കാരണമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണം യുഎസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.