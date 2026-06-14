സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഉറപ്പാക്കും; ഇത് എന്റെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം: യുകെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഡാൻ ജാർവിസ്

By  Metro Desk Jun 14, 2026, 14:05 IST
Lordon

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടീഷ് സായുധ സേനയ്ക്ക് (Armed Forces) ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായവും ഫണ്ടും ലഭ്യമാക്കാൻ താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്ന് പുതിയ യുകെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഡാൻ ജാർവിസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിരോധ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുമായി (Defence Investment Plan) ബന്ധപ്പെട്ട ബജറ്റ് വിഹിതത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മുൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ജോൺ ഹീലി രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഡാൻ ജാർവിസ് ഈ പദവിയിലെത്തിയത്.

​മുൻപ് സൈന്യത്തിൽ മേജറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ജാർവിസ്, 'ദി സൺഡേ ടെലിഗ്രാഫിന്' നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അതിർത്തികളിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ച് പോരാടുന്ന സൈനികരോട് രാജ്യം വലിയ കടപ്പാട് പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

​"രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധം എന്നത് നാമെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് നിർവ്വഹിക്കേണ്ട ഒരു ദൗത്യമാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയും നാളെയും അടുത്ത ആഴ്ചയുമെല്ലാം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സൈനികർക്ക് മുന്നിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും."

ഡാൻ ജാർവിസ്, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി

 

​പ്രതിരോധ ബജറ്റിൽ ട്രഷറി വരുത്തിയ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ജോൺ ഹീലിയും സായുധ സേന മന്ത്രി അൽ കാർൻസും ഒന്നിച്ച് രാജിവെച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമറുടെ സർക്കാരിനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന ശക്തമായ പ്രഖ്യാപനവുമായി മുൻ പാരാട്രൂപ്പർ കൂടിയായ ഡാൻ ജാർവിസ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

​വരുന്ന നാറ്റോ (NATO) ഉച്ചകോടിയിൽ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രതിരോധ പദ്ധതികളെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് പുതിയ മന്ത്രിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. എങ്കിലും സൈന്യത്തിന് അർഹമായ ഫണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ താൻ മുന്നിൽത്തന്നെയുണ്ടാകുമെന്ന ജാർവിസിന്റെ വാക്കുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് സായുധ സേനയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്.

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