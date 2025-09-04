സൈനിക പരേഡിന് ശേഷം ഷി ജിൻപിങ്ങും കിം ജോങ് ഉന്നും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തി; പുതിയ സഖ്യം ശക്തമാകുന്നു

By Metro DeskSep 4, 2025, 17:40 IST
ഷി ജിൻപിങ്ങും കിം ജോങ് ഉന്നും

ബീജിംഗ്: ചൈനയുടെ വിജയദിന പരേഡിന് ശേഷം, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും ഉത്തര കൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്നും ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനും കിമ്മിനൊപ്പം പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പുതിയ സഖ്യത്തിന്റെ സൂചന നൽകുന്നതാണ്. പരേഡിന് ശേഷം കിം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

​രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ എൺപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബീജിംഗിൽ നടന്ന സൈനിക പരേഡിൽ അതിശക്തമായ ആയുധങ്ങൾ ചൈന പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഈ പരിപാടിയിൽ കിം ജോങ് ഉൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. കിമ്മിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ കിം ജൂ എയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ കിം മകളെ തന്റെ പിൻഗാമിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായി.

​യുഎസിനെതിരെ ഒരു പുതിയ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കിമ്മിന്റെ ചൈന, റഷ്യ സന്ദർശനങ്ങളെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഗുവോ ജിയാകുൻ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും ചൈന തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു.

​യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയെ ഉത്തര കൊറിയ സഹായിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ, തങ്ങളുടെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളിയും സഹായദാതാവുമാണ് ചൈന. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് നിർണായകമാണ്. കിം ജോങ് ഉൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മോസ്കോ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ക്ഷണവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

