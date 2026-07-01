സുപ്രീം കോടതി തിരിച്ചടിയേറ്റതിന് പിന്നാലെ ട്രംപ്; 'ജനനസിദ്ധമായ പൗരത്വം' കോൺഗ്രസ് വഴി നിർത്തലാക്കുമെന്ന് ഭീഷണി
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്ന 'ബർത്ത്റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്' (Birthright Citizenship) നിർത്തലാക്കാനുള്ള തന്റെ നീക്കത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റതിന് പിന്നാലെ, കടുത്ത പ്രതികരണവുമായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കോടതി വിധിയെ മറികടക്കാൻ യു.എസ് പാർലമെന്റായ കോൺഗ്രസ് വഴി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.
അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും താൽക്കാലിക വിസയിലുള്ളവരുടെയും മക്കൾക്ക് യു.എസിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പൗരത്വം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന ട്രംപിന്റെ വിവാദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവാണ് സുപ്രീം കോടതി 6–3 ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തള്ളിയത്. യു.എസ് ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം ഭേദഗതി ഉറപ്പുനൽകുന്ന പൗരത്വാവകാശം നൂറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യം പിന്തുടരുന്നതാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ റോബർട്ട്സ് തലവനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
കോടതി വിധി പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' വഴി ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. നീണ്ടതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും, കോൺഗ്രസിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിനായി ഉടൻ തന്നെ നിയമനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ജനപ്രതിനിധികളോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ട്രംപിന്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ പ്രമുഖ സെനറ്റർമാരായ റാൻഡ് പോൾ, മൈക്ക് ലീ എന്നിവരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന പൗരത്വ നിയമം സാധാരണ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ മാറ്റിയെഴുതാൻ ട്രംപിന് സാധിക്കില്ലെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.