വ്യോമാക്രമണം; ഇറാന്റെ മൊബൈൽ കമാൻഡ് സെന്ററുകൾ തകർത്തെന്ന് ഇസ്രായേൽ
Mar 29, 2026, 12:41 IST
തെൽ അവീവ്/തെഹ്റാൻ: ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ തെഹ്റാനിലെ ഇറാന്റെ മൊബൈൽ കമാൻഡ് സെന്ററുകൾക്കും ആയുധ നിർമ്മാണ ശാലകൾക്കും നേരെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഇറാന്റെ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥിരം കമാൻഡ് സെന്ററുകളും തകർത്തതിനെത്തുടർന്ന് അവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് (സഞ്ചരിക്കുന്ന കമാൻഡ് സെന്ററുകൾ) മാറ്റിയിരുന്നു. ഇത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇസ്രായേൽ പുതിയ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ ലക്ഷ്യം: ഇറാൻ സൈന്യം അതീവ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന താൽക്കാലിക കമാൻഡ് പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തി തകർത്തതായും ആക്രമണ സമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിച്ചതായും ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
- മിസൈൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ: ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ, അവ സംഭരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോഡൗണുകൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഇസ്രായേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തകർത്തു.
- ആക്രമണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി: തെഹ്റാനിലെ ഖോജിർ, പർച്ചിൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സൈനിക വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് പ്രധാനമായും ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇറാന്റെ ആയുധ നിർമ്മാണ ശേഷി 90 ശതമാനത്തോളം തകർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇസ്രായേൽ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നീക്കം ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണ ശേഷിയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് സൈനിക നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പല മിസൈലുകളെയും ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർത്തതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു.