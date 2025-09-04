എയർബസ് സിർടാപ് ഡ്രോൺ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി; ആദ്യ പറക്കലിനായി സ്പെയിനിലേക്ക്
മാഡ്രിഡ്: യൂറോപ്യൻ വിമാന നിർമ്മാതാക്കളായ എയർബസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത SIRTAP (സ്പാനിഷ്: Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones) എന്ന സൈനിക ഡ്രോൺ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. സ്പെയിനിലെ ഗെറ്റാഫിലുള്ള എയർബസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്പേസ് കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി ഡ്രോൺ ആദ്യ പറക്കലിനായി സ്പെയിനിലെ ഹ്യൂവെൽവയിലേക്ക് മാറ്റും. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ആദ്യ പറക്കൽ നടത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇന്റലിജൻസ്, നിരീക്ഷണം, രഹസ്യാന്വേഷണം (ISR) എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ അത്യാധുനിക ഡ്രോൺ, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. 2027-ഓടെ സ്പെയിൻ സൈന്യത്തിന് ആദ്യ SIRTAP ഡ്രോൺ കൈമാറാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എയർബസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2023-ൽ സ്പെയിൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഒമ്പത് SIRTAP ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി എയർബസുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും മൂന്ന് ഡ്രോണുകളും ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു. മൊത്തം 27 ഡ്രോണുകളും ഒമ്പത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകളും സ്പെയിനിന് ലഭിക്കും.
ഈ ഡ്രോണിന് 20 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി പറക്കാനും 20,000 അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ എത്താനും സാധിക്കും. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഈ ഡ്രോണിന് സമുദ്ര നിരീക്ഷണത്തിനും, കടൽക്കൊള്ള, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, നിയമവിരുദ്ധമായ മത്സ്യബന്ധനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം.