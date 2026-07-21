ഓൺലൈൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഭീതിജനകമായ വർധന: കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് കൊടും അക്രമവും സ്വയം പീഡനവും നടത്തുന്ന 'ഡിജിറ്റൽ ശൃംഖല'കൾ സജീവം
ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ക്രൂരമായ ചൂഷണ ശൃംഖലകൾ വ്യാപിക്കുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
'764' പോലെയുള്ള തീവ്രവാദ ചിന്താഗതിയുള്ള ആഗോള ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ കുട്ടികളെയും കൗമാരക്കാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ദാരുണമായ അക്രമങ്ങൾക്കും സ്വയം ഉപദ്രവിക്കാനും (Self-harm) പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി എഫ്.ബി.ഐ (FBI) ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനരീതി:
ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആരെ?: ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും (ഉദാഹരണത്തിന് Discord, Roblox) മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പുകളിലൂടെയും മാനസികമായി തളർന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന 8 നും 17 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇത്തരം ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ പ്രധാനമായും കുടുക്കുന്നത്.
ചൂഷണ രീതി: ആദ്യം സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും, തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളോ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളോ കൈക്കലാക്കി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുകയുമാണ് രീതി. 'ഡോക്സിംഗ്' (സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തൽ), 'സ്വോറ്റിംഗ്' (വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോലീസിനെ വിളിപ്പിക്കൽ) തുടങ്ങിയ ഭീഷണികൾ ഉയർത്തി കുട്ടികളെ സ്വയം ഉപദ്രവിക്കാനും, അത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയം (Live Stream) കാണിക്കാനും ഇവർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
ലക്ഷ്യം: സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഭീതി പരത്തുക, ഓൺലൈൻ ലോകത്ത് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുക, തെറ്റായ കുപ്രസിദ്ധി നേടുക എന്നിവയാണ് ഇത്തരം ശൃംഖലകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും, അനാവശ്യമായ ഭീഷണികൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അധികൃതരെയോ സൈബർ പോലീസിനെയോ അറിയിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നിർദേശിക്കുന്നു.