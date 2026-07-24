'ബലംപ്രയോഗിച്ചുള്ള തൊഴിൽ' ആരോപണം; ഇന്ത്യക്ക് 10% താരിഫ് ചുമത്തി യുഎസ്: ഏതൊക്കെ മേഖലകളെ ബാധിക്കും
വാഷിംഗ്ടൺ: നിർബന്ധിത തൊഴിൽ (Forced Labour) തടയുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി എന്നാരോപിച്ച്, 1974-ലെ ട്രേഡ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ 301 (Section 301) പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക 10 ശതമാനം താരിഫ് (തീരുവ) ചുമത്തി. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പുതിയ നികുതി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 17 രാജ്യങ്ങളെ ബാധിക്കും.
ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ വിദേശവ്യാപാര നയത്തിൽ അടുത്തിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതിനാൽ, ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന 12.5% താരിഫിൽ നിന്ന് കുറവ് വരുത്തിയാണ് 10% ആക്കിയത്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘാതം നേരിടുന്ന മേഖലകൾ
അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി വിപണിയായതിനാൽ, 10% അധിക നികുതി വരുന്നത് പ്രധാനമായും ലേബർ ഇന്റൻസീവ് (അധികം തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുള്ള) ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ മേഖലകളെയാണ് ബാധിക്കുക:
ടെക്സ്റ്റൈൽസ് & വസ്ത്രനിർമ്മാണം (Textiles & Apparel): യുഎസിലേക്ക് വൻതോതിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രനിർമ്മാണ മേഖലയെ ഇത് കഠിനമായി ബാധിക്കും. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ്, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചടിയാകും.
തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പാദരക്ഷകളും (Leather Goods & Footwear): നിർബന്ധിത തൊഴിൽ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലൊന്നാണിത്. ഉയർന്ന തീരുവ ഈ മേഖലയിലെ ചെറുകിട നിർമ്മാതാക്കളുടെ ലാഭവിഹിതം കുറയ്ക്കും.
രത്നങ്ങളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും (Gems & Jewelry): ഇന്ത്യയുടെ യുഎസ് കയറ്റുമതിയുടെ വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്ന രത്ന-ആഭരണ മേഖലയ്ക്ക് 10% തീരുവ വരുന്നതോടെ യുഎസ് വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയാൻ ഇടയാക്കും.
സീഫുഡ് & കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (Seafood & Agriculture): ചെമ്മീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സീഫുഡ് കയറ്റുമതിയിൽ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (Engineering Goods): മെഷിനറികളും മറ്റ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് അധിക നികുതി ഭാരം വരുത്തിവെക്കും.
(കുറിപ്പ്: ക്രൂഡ് ഓയിൽ, വളം, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ [ഉദാഹരണത്തിന് പിഗ് ഐറൺ] തുടങ്ങിയ ചില നിർണായക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഈ തീരുവയിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്).
ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? (വരാനിരിക്കുന്ന തുടർനടപടികൾ)
ഇന്ത്യയുടെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ (Bilateral Negotiations): യുഎസിന്റെ ഈ ആരോപണങ്ങളെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ നടക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറുകളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.
സപ്ലൈ ചെയിൻ പരിശോധനയും സർട്ടിഫിക്കേഷനും (Supply Chain Audits): തങ്ങളുടെ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ 'ബലംപ്രയോഗിച്ചുള്ള തൊഴിൽ' ലഭ്യമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർ ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യമായ രേഖകളും അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വരും.
നീതിപീഠങ്ങളിലെയും WTO-യിലെയും വെല്ലുവിളികൾ: ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 301 താരിഫുകൾ മുൻപും യുഎസ് കോടതികളിൽ നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും മറ്റ് ബാധിത രാജ്യങ്ങളും ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ (WTO) വാണിജ്യ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് ഇതെന്ന നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാം.
വ്യാപാര വ്യതിയാനം (Trade Diversion): യുഎസിലെ തിരിച്ചടി മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ബ്രിട്ടൻ, പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ബദൽ വിപണികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.