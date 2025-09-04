ചൈനയുടെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാതെ ഒരു ദ്വീപ്; സാഗര യുദ്ധത്തിൽ നിർണായക നീക്കങ്ങളുമായി തായ്വാൻ
ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെയും കിഴക്കൻ ചൈനാ കടലിലെയും ചില ചെറു ദ്വീപുകൾ ചൈനയുടെ സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു. ഈ ദ്വീപുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തായ്വാൻ. "ഒരു ചൈന" എന്ന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി തായ്വാനെ സ്വന്തം ഭൂപ്രദേശമായി കാണുന്ന ചൈന, ദ്വീപിന് ചുറ്റും സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിയും വ്യോമ അതിർത്തി ലംഘിച്ചും നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു.
എന്നാൽ, അമേരിക്കയുടെയും ജപ്പാന്റെയും ശക്തമായ പിന്തുണയോടെ തായ്വാൻ ഈ നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ തായ്വാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുകയും, സൈനിക സഖ്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തായ്വാൻ ചൈനയുടെ വെല്ലുവിളികൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു.
ഇതിന് പുറമേ, ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ സ്പ്രാറ്റ്ലി, പാരാസെൽ ദ്വീപുകളുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദ്വീപുകളിൽ ഫിലിപ്പീൻസ്, വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, ബ്രൂണെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും, സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തി പ്രതിരോധം തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ഈ ദ്വീപുകൾ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് ചരിത്രപരമായ രേഖകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ യുഎൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദ ലോ ഓഫ് ദ സീ (UNCLOS) പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ ഈ നീക്കങ്ങൾ മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെറിയ ദ്വീപുകൾ ഉയർത്തുന്ന ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ ചൈനയുടെ സാഗര ശക്തിക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറുകയാണ്.