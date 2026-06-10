ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർത്തതിന് പ്രതികാരം; ഇറാനെതിരെ കനത്ത ആക്രമണവുമായി അമേരിക്ക
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കനത്ത യുദ്ധഭീതി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. യു.എസ് അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് 'സ്വയംരക്ഷാ ആക്രമണം' (Self-defense strikes) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ഇറാനിൽ കനത്ത ബോംബാക്രമണം നടത്തിയത്.
എന്നാൽ, അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യു.എസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ശക്തമായ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളുമായി ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) തിരിച്ചടിച്ചു.
യു.എസ് ആക്രമണവും കാരണവും
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് (Strait of Hormuz) സമീപമുള്ള ഇറാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകൾ, നിരീക്ഷണ റഡാറുകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു യു.എസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയത്. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി പെന്റഗൺ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറാൻ തകർത്തതിനുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ഇതെന്നും, തിരിച്ചടി ശക്തവും സമാന്തരമില്ലാത്തതുമായിരിക്കുമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.