അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇനി ശ്മശാനങ്ങളാകില്ല; 'ബോൺ ആഷ്' ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് ചൈനയിൽ നിരോധനം
ചൈനയിൽ വാസയോഗ്യമായ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ മരിച്ചവരുടെ ചിതാഭസ്മം സൂക്ഷിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് (Bone Ash Apartments) സർക്കാർ നിരോധിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശ്മശാന നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആളുകൾ വീടുകൾ തന്നെ ശ്മശാനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന രീതി തടയാനാണ് പുതിയ നിയമം.
1. എന്താണ് ബോൺ ആഷ് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ?
ചൈനയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ശ്മശാന സ്ഥലത്തിന് അമിതമായ വിലയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ആഡംബര ഫ്ലാറ്റുകളേക്കാൾ വലിയ തുക ശ്മശാനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരമായി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വാങ്ങി അവിടെ മരിച്ച ബന്ധുക്കളുടെ ചിതാഭസ്മം (Ashes) സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി ചൈനയിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു. ഇത്തരം ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ആരും താമസിക്കാറില്ല, പകരം മെഴുകുതിരികളും ചിത്രങ്ങളും വെച്ച് ഒരു ആരാധനാലയം പോലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ്.
2. പുതിയ നിയമം (2026 മാർച്ച് 31):
2026 മാർച്ച് 31 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ നിയമപ്രകാരം, താമസസ്ഥലങ്ങൾ ശവസംസ്കാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. 'ക്വിംഗ്മിംഗ്' (Qingming) എന്ന ചൈനീസ് പിതൃസ്മരണാ ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ കർശന നീക്കം.
- നിയമങ്ങൾ: താമസസ്ഥലങ്ങൾ ശ്മശാനങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വൻ തുക പിഴ ചുമത്തും.
- കാരണം: അയൽവാസികളുടെ പരാതികളും ഫ്ലാറ്റുകളുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നതും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം.
3. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ:
ഭൂമിക്ക് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 'പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സംസ്കാര രീതികൾ' (Eco-friendly burials) സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ചിതാഭസ്മം കടലിൽ ഒഴുക്കുന്നതിനോ മരങ്ങൾക്കടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ സബ്സിഡികൾ നൽകുന്നുണ്ട്.
പ്രധാന വസ്തുതകൾ
വിഭാഗം
വിശദാംശങ്ങൾ
പേര്
ഗുഹുയി ഫാങ് (Guhui Fang) - ബോൺ ആഷ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്.
പ്രശ്നം
ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും അമിത വിലയും.
സർക്കാർ നിലപാട്
അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ താമസിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്, ശ്മശാനങ്ങൾക്കല്ല.
ലക്ഷ്യം
നഗരങ്ങളിലെ സ്ഥലം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുക.
പരമ്പരാഗതമായി മരിച്ചവരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി വീടുകളിൽ തന്നെ ചിതാഭസ്മം സൂക്ഷിക്കുന്നത് പുണ്യമായി ചൈനക്കാർ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.