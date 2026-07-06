ശ്രീലങ്കൻ ജയിലിൽ തടവുകാർ തമ്മിൽ സായുധ ഏറ്റുമുട്ടൽ; 20-ലധികം മരണം: നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്ക്

By  Metro Desk Jul 6, 2026, 19:25 IST
ശ്രീലങ്ക ജയിൽ

കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കയിലെ നെഗോംബോ ജയിലിൽ തടവുകാർ തമ്മിലുണ്ടായ വൻ കലാപത്തിൽ 20-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. മരിച്ചവരിൽ തടവുകാരെക്കൂടാതെ ജയിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിക്കേറ്റ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

​മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ട് അധോലോക സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് വലിയ കലാപത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ആരംഭിച്ച സംഘർഷം തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ജയിലിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടരുകയായിരുന്നു. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ തടവുകാരിൽ ചിലർ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തോക്കുകൾ കൈക്കലാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വെടിയേറ്റും മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വെട്ടേറ്റുമാണ് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്.

​പരിക്കേറ്റവരെ അടിയന്തരമായി നെഗോംബോ ആശുപത്രിയിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ചിലരെ കൊളംബോ നാഷണൽ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. നിലവിൽ ജയിലിനുള്ളിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. ജയിലുകളിലെ കപ്പാസിറ്റിയിലുമധികം തടവുകാരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സംഘർഷം ഇത്രയധികം വഷളാകാൻ കാരണമായതെന്ന് അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു.

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