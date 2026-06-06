റഷ്യൻ ഭീഷണിയുടെയും 'ഉക്രെയ്ൻ ഭീതി'യുടെയും നിഴലിൽ അർമേനിയ ഇന്ന് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്; രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് നിർണ്ണായക വിധി

By  Metro Desk Jun 6, 2026, 12:39 IST
UK

യേരവാൻ (അർമേനിയ): ഭൗമരാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്ന പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അർമേനിയ ഇന്ന് (ജൂൺ 7) പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്. റഷ്യയുമായി വർഷങ്ങളായുള്ള പരമ്പരാഗത സൗഹൃദം ഉപേക്ഷിച്ച്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായും (EU) അമേരിക്കയുമായും കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നികോൾ പാഷിന്യാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതീവ നിർണ്ണായകമാണ്.

​എന്നാൽ ഈ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി റഷ്യ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അർമേനിയ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുത്താൽ രാജ്യത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ പരസ്യമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ രാജ്യം മറ്റൊരു 'ഉക്രെയ്ൻ സമാനമായ ദുരന്ത സാഹചര്യം' നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ഭീഷണിയും ക്രെംലിൻ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ അർമേനിയയുടെ ഇന്ധന, വ്യാപാര മേഖലകളിൽ റഷ്യയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്.

​അതേസമയം, റഷ്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധ ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അർമേനിയയ്ക്ക് 50 ദശലക്ഷം യൂറോയുടെ സഹായ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ അനുകൂല പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പാഷിന്യാന്റെ 'സിവിൽ കോൺട്രാക്ട്' പാർട്ടിയും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഭാവിയെ പാശ്ചാത്യ ചേരിയുമായി ചേർക്കണോ അതോ റഷ്യയോടൊപ്പം നിർത്തണോ എന്ന് രാജ്യം തീരുമാനിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇന്ന് അർമേനിയ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. 

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