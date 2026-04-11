ചന്ദ്രന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങള് കണ്ട ശേഷം Artimes II തിരിച്ചെത്തി; ഓറിയോണ് പേടകം പസഫിക് സമുദ്രത്തില് പതിച്ചു
ഹൂസ്റ്റണ്: ചരിത്രദൗത്യം പൂര്ത്തിയാക്കി ആര്ട്ടെമിസ് 2 തിരിച്ചെത്തി. 54 വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യര് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചത്. ഭൂമിയില് നിന്നും ദൃശ്യമല്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ മറുപുറം കൂടി കാണുകയും ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തുകയും ശേഷമാണ് ആര്ട്ടെമിസ് 2ന്റെ ഒറയോണ് പേടകം തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പത്ത് ദിവസം നീണ്ട ദൗത്യമായിരുന്നു ആര്ട്ടിമെസ് 2വിന്റേത്.
ഇന്ത്യന് സമയം പുലര്ച്ചെ 5.07നാണ് പേടകം ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തില് പ്രവേശിച്ചത്. പിന്നീട് 5.37ന് പസഫിക് സമുദ്രത്തില് സ്പ്ലാഷ് ഡൗണ് നടന്നു. സാന്റിയാഗോ തീരത്തോട് ചേര്ന്നാണ് പേടകം സമുദ്രത്തില് പതിപ്പിച്ചത്.
Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶— NASA (@NASA) April 11, 2026
The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end.
1972ലെ അപ്പോളോ 17 ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വഹിച്ച് നീങ്ങുന്ന ആദ്യ പേടകമായിരുന്നു ആര്ട്ടിമെസ് 2. കമാന്ഡര് റീഡ് വൈസ്മാന്, പൈലറ്റ് വിക്ടര് ഗ്ലോവര്, ക്രിസ്റ്റീന കുക്ക്, ജെറമിഹാന്സന് എന്നിവരടങ്ങുന്ന നാലംഗ സംഘമാണ് ആര്ട്ടിമെസ് 2വില് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയത്. ഇവര് ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. പത്ത് ദിവസം ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ച് ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകര്ത്തി മറ്റ് വിവരങ്ങളും പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഇവര് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഭൂമിയില് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യരായും ഇവര് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
2022ല് ആളില്ലാതെ ആര്ട്ടെമിസ് 1 എന്ന പേടകം ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ച് വന്നിരുന്നു. ഇത് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യരെയും വഹിച്ച് ആര്ട്ടെമിസ് 2 വിനെ വിക്ഷേപിച്ചത്. ആര്ട്ടിമെസ് 4 ദൗത്യത്തില് ചന്ദ്രനില് മനുഷ്യര് കാലുകുത്തുമെന്നാണ് നാസയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും കണക്കുകൂട്ടല്.