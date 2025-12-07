ഏഷ്യ യൂറോയിൽ വായ്പയെടുക്കുന്നു; യുഎസിന് ധനകാര്യ രംഗത്തെ മേൽക്കോയ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നു
Dec 7, 2025, 11:34 IST
ന്യൂയോർക്ക്/ഏഷ്യ: ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വായ്പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യൂറോയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ആഗോള ധനകാര്യ രംഗത്തെ മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.
പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ:
- അമേരിക്കയുടെ മേൽക്കോയ്മ കുറയുന്നു: ഡോളറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനു പകരം, ഏഷ്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ വായ്പകൾക്കായി കൂടുതലായി യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് തിരിയുന്ന പ്രവണത വർധിക്കുന്നതായി ധനകാര്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
- നയപരമായ സ്വാധീനം: ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോയിൽ വായ്പയെടുക്കുന്നത്, യുഎസ് താരിഫുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രംപിന്റെ നയങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി കണക്കാക്കാം.
- ഡോളറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ധനസമാഹരണത്തിൽ ഡോളറിനുള്ള ആധിപത്യം ക്രമേണ കുറയുന്നതിലേക്ക് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
- ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്: പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ 'ക്രെഡിറ്റ് വീക്ക്ലി'യുടെ വിശകലനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോ മേഖലയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം ധനസമാഹരണവും മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണിത്.