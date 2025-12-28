ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു: 15 മരണം: നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

By Metro DeskDec 28, 2025, 11:25 IST
Ac

ഗ്വാട്ടിമാല സിറ്റി: പടിഞ്ഞാറൻ ഗ്വാട്ടിമാലയിലെ ഇന്റർ അമേരിക്കൻ ഹൈവേയിൽ യാത്രക്കാരുമായി പോയ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടിയടക്കം 15 പേർ മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 19 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഇവരിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണെന്നും പ്രാദേശിക അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

​അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:

  • മരിച്ചവർ: 11 പുരുഷന്മാരും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയുമാണ് മരിച്ചത്.
  • പരിക്കേറ്റവർ: അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 19 പേരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
  • കാരണം: ഈ മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. റോഡിലെ കാഴ്ച പരിധി കുറഞ്ഞത് ഡ്രൈവർക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകാൻ ഇടയാക്കിയതാകാം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

​സോളോള ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ ഹൈവേയിൽ കിലോമീറ്റർ 172-നും 174-നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്താണ് അപകടം നടന്നത്. ദുർഘടമായ പാതയും മോശം കാലാവസ്ഥയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ തടസ്സമുണ്ടാക്കി. ഫയർഫോഴ്‌സ് അംഗങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ബസിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുത്തത്.

​നേരത്തെ ഇതേ ആഴ്ചയിൽ ഗ്വാട്ടിമാലയുടെ അറ്റ്‌ലാന്റിക് തീരത്തുണ്ടായ മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ 21 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ബസ് അപകടങ്ങൾ രാജ്യത്തെ റോഡ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമാറിയിട്ടുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like