ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു: 15 മരണം: നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
ഗ്വാട്ടിമാല സിറ്റി: പടിഞ്ഞാറൻ ഗ്വാട്ടിമാലയിലെ ഇന്റർ അമേരിക്കൻ ഹൈവേയിൽ യാത്രക്കാരുമായി പോയ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടിയടക്കം 15 പേർ മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 19 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഇവരിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണെന്നും പ്രാദേശിക അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- മരിച്ചവർ: 11 പുരുഷന്മാരും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയുമാണ് മരിച്ചത്.
- പരിക്കേറ്റവർ: അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 19 പേരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
- കാരണം: ഈ മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. റോഡിലെ കാഴ്ച പരിധി കുറഞ്ഞത് ഡ്രൈവർക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകാൻ ഇടയാക്കിയതാകാം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
സോളോള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഹൈവേയിൽ കിലോമീറ്റർ 172-നും 174-നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്താണ് അപകടം നടന്നത്. ദുർഘടമായ പാതയും മോശം കാലാവസ്ഥയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ തടസ്സമുണ്ടാക്കി. ഫയർഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ബസിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുത്തത്.
നേരത്തെ ഇതേ ആഴ്ചയിൽ ഗ്വാട്ടിമാലയുടെ അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്തുണ്ടായ മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ 21 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ബസ് അപകടങ്ങൾ രാജ്യത്തെ റോഡ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമാറിയിട്ടുണ്ട്.