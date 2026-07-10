ചൈനയിലെ ചെരുപ്പ് നിർമാണ ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം: 28 മരണം; സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഷി ജിൻപിങ്

By  Metro Desk Jul 10, 2026, 18:57 IST
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ബീജിങ്: ചൈനയിലെ ഫുജിയാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ചെരുപ്പ് നിർമാണ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ 21 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 28 പേർ മരിച്ചു. ജിൻജിയാങ് നഗരത്തിലെ അഞ്ച് നിലകളുള്ള ഫാക്ടറി കെട്ടിടത്തിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. അപകടസമയത്ത് കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടായ 239 പേരിൽ 213 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതായി ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

​ഫാക്ടറിയുടെ താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ചെരുപ്പ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന പശയും മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളും താഴത്തെ നിലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് തീ അതിവേഗം പടരാൻ കാരണമായത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗോവണികളിൽ സാധനങ്ങൾ കുന്നുകൂട്ടിയിട്ടിരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെയും ആളുകൾക്ക് പുറത്തുകടക്കുന്നതിനെയും സങ്കീർണ്ണമാക്കി. മേൽക്കൂരയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന തൊഴിലാളികളെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

​അപകടത്തിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അടിയന്തരവും സമഗ്രവുമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. ഫാക്ടറിയുടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് കർശനമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാക്ടറി ഉടമയെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. ചൈനയിലെ പ്രമുഖ കായിക വിനോദ ചെരുപ്പ് നിർമാണ ഹബ്ബുകളിലൊന്നായ ജിൻജിയാങ്ങിൽ നടന്ന ഈ ദുരന്തം രാജ്യത്തെ വ്യവസായശാലകളുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

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