ഫിലിപ്പീൻസിൽ യാത്രാ ബോട്ടിൽ തീപിടിത്തം: 35 മരണം, 54 പേരെ കാണാതായി

By  Metro Desk Sep 12, 2026, 09:19 IST
ഫിലിപെൻസ്

മനില: ഫിലിപ്പീൻസിൽ യാത്രാ ബോട്ടിന് (ഫെറി) തീപിടിച്ച് 35 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 54 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 43 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ഫിലിപ്പീൻസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അറിയിച്ചു.

​തലസ്ഥാനമായ മനിലയിൽ നിന്ന് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പാലവൻ പ്രവിശ്യയിലെ കൊറോണിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബോട്ടിനാണ് തീപിടിച്ചത്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രം അകലെവെച്ചാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. ബോട്ടിലെ കാർഗോ ഹോൾഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തീ പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

​രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശക്തമായി പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിലും ബോട്ടിനുള്ളിൽ കനത്ത പുകയും ചൂടും നിലനിൽക്കുന്നത് തിരച്ചിലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. 

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