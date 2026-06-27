ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; ഇറാന് തിരിച്ചടി നൽകി അമേരിക്ക
വാഷിംഗ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ (Strait of Hormuz) ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്ക ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. ഇറാന്റെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ സംഭരണ ശാലകളും തീരദേശ റഡാർ കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് തങ്ങൾ തകർത്തതെന്ന് യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിംഗപ്പൂർ പതാകയേന്തിയ 'എവർ ലൗലി' (M/V Ever Lovely) എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഒമാൻ തീരത്തിനടുത്തുവെച്ച് ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. കപ്പലിന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നില്ല.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ ഒപ്പുവെച്ച താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ ഈ നീക്കം 'ബുദ്ധിശൂന്യമായ വെല്ലുവിളി' ആണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം മേഖലയിൽ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്.
അതേസമയം, അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ മേഖലയിലെ യു.എസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ തങ്ങളും തിരിച്ചടി നൽകിയതായി ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) അവകാശപ്പെട്ടു. പുതിയ ആക്രമണങ്ങളോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട താൽക്കാലിക സമാധാന അന്തരീക്ഷം വീണ്ടും ആശങ്കയിലായിരിക്കുകയാണ്.