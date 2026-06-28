മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം; അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന കരാർ തകർച്ചയിലേക്ക്; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വൻ യുദ്ധഭീതി
വാഷിംഗ്ടൺ / ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ രൂപീകരിച്ച താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ പൂർണ്ണമായും നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ചാലായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വീണ്ടും കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം. വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് പ്രമുഖ ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ മേഖലയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധസാഹചര്യം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
വ്യാഴാഴ്ച 'എം.വി എവർ ലവ്ലി' (M/V Ever Lovely) എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, ശനിയാഴ്ച രണ്ട് ദശലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുമായി പോവുകയായിരുന്ന പാനമ ഫ്ലാഗ് ചെയ്ത 'എം.ടി കികു' (M/T Kiku) എന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. ഇറാനാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ആരോപിച്ചു.
ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുമായി അമേരിക്ക
കരാർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ പ്രകോപനത്തിന് മറുപടിയായി യുഎസ് സൈന്യം ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഇറാന്റെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ സംഭരണശാലകൾ, തീരദേശ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ബോംബാക്രമണം.
"ഇറാൻ ഒപ്പുവെച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചു. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അക്രമത്തെ അക്രമം കൊണ്ട് തന്നെ നേരിടും."
— ജെ.ഡി വാൻസ് (യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്)
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാനidentity ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ ഇനിയും പ്രകോപനം തുടർന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൈനിക നീക്കം അമേരിക്ക നടത്തുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ഇറാന്റെ പ്രതികരണം
അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) തിരിച്ചടി നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കടൽമാർഗ്ഗത്തിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ യാത്രയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ഇറാന്റെ വാദം.
പ്രതിസന്ധിയിലായ സമാധാന ചർച്ചകൾ
ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് മാസങ്ങൾ നീണ്ട സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളും 60 ദിവസത്തെ താൽക്കാലിക സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. എന്നാൽ ഈ പുതിയ ആക്രമണങ്ങളോടെ സമാധാന ചർച്ചകൾ പൂർണ്ണമായും വഴിമുട്ടി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണക്കടത്ത് തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വീണ്ടും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ (UN) കപ്പൽ ഗതാഗത ഏജൻസി മേഖലയിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.