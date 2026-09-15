ഡാനിഷ് ഹെലികോപ്റ്ററിന് നേരെ റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ നിന്ന് ആക്രമണശ്രമം; ലിത്വാനിയയിൽ ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിട്ട് നാറ്റോ ജെറ്റുകൾ

By  Metro Desk Sep 15, 2026, 23:27 IST
നാറ്റോ ജെറ്റ്

ബാൾട്ടിക് കടലിലും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും വീണ്ടും റഷ്യ-നാറ്റോ (NATO) സംഘർഷം കനക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തുകയായിരുന്ന ഡെൻമാർക്കിന്റെ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററിന് നേരെ റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ അടിയന്തര ഫ്ലെയറുകൾ (Flares) തൊടുത്തുവിട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെ ലിത്വാനിയൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറിയ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഡ്രോണിനെ നാറ്റോയുടെ പോർവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടു.

ഡാനിഷ് ഹെലികോപ്റ്ററിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം: ഡെൻമാർക്കിന്റെ 'ഫെനെക്' (Fennec) ഹെലികോപ്റ്റർ റഷ്യൻ ഫ്രിഗേറ്റിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി സാധാരണ നിരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോഴാണ് റഷ്യൻ കപ്പലിൽ നിന്ന് അപായ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഫ്ലെയറുകൾ പ്രയോഗിച്ചത്. ഇതിലൊന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിന് തൊട്ടടുത്ത് കൂടിയാണ് കടന്നുപോയത്. റഷ്യയുടെ ഈ നടപടി അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡെൻമാർക്ക് റഷ്യൻ അംബാസഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു.

ലിത്വാനിയയിലെ ഡ്രോൺ വേട്ട: ബെലാറസ് അതിർത്തി വഴി ലിത്വാനിയൻ വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്ന ഡ്രോൺ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റോളം പ്രദേശത്ത് പറന്ന ശേഷമാണ് നാറ്റോയുടെ ഇറ്റാലിയൻ പോർവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടത്. തകർന്നുവീണ ഡ്രോണിൽ നിന്ന് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതായും സൈന്യം അത് നിർവീര്യമാക്കിയതായും ലിത്വാനിയ വ്യക്തമാക്കി.

​റഷ്യ പ്രദേശത്ത് ബോധപൂർവം ഭയവും സംഘർഷാന്തരീക്ഷവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും നാറ്റോയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും യൂറോപ്യൻ നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു. 

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