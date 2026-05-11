ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്: പ്രതി കോൾ അലൻ കുറ്റം നിഷേധിച്ചു; വിചാരണ തുടരുന്നു
May 11, 2026, 21:46 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടന്റ്സ് ഡിന്നറിനിടെ (White House Correspondents' Dinner) പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വാഷിംഗ്ടൺ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് കോൾ ടോമസ് അലൻ തനിക്കെതിരെയുള്ള വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് കുറ്റങ്ങളും നിഷേധിച്ചത്.
സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം
- തീയതി: 2026 ഏപ്രിൽ 25.
- സ്ഥലം: വാഷിംഗ്ടൺ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടൽ.
- സംഭവം: പ്രസ് ഗാല നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കെ സുരക്ഷാ വേലി ഭേദിച്ച് തോക്കുമായി ഹാളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ച അലനെ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഏജന്റുമാർ തടയുകയായിരുന്നു.
- ആയുധങ്ങൾ: ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഷോട്ട്ഗൺ, പിസ്റ്റൾ, കത്തികൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇയാൾ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു 'മാനിഫെസ്റ്റോ' അയച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി.
പ്രതി നേരിടുന്ന കുറ്റങ്ങൾ
ഫെഡറൽ ഗ്രാൻഡ് ജൂറി ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന കുറ്റങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
- അപകടകരമായ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഫെഡറൽ ഓഫീസറെ ആക്രമിച്ചു.
- അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചു.
- സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ കടത്തി നിയമവിരുദ്ധമായി ആയുധം കടത്തി.
കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. കോടതിയിൽ ഓറഞ്ച് ജയിൽ യൂണിഫോമിൽ ഹാജരായ അലനു വേണ്ടി അഭിഭാഷകനാണ് കുറ്റം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാദം ഉന്നയിച്ചത്.