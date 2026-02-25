സുരക്ഷാ ഭീഷണി: ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്നൊഴിപ്പിച്ചു
Feb 25, 2026, 08:23 IST
സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസിനെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെയാണ് ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ദി ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ മാറ്റിയത്.
തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെഡറൽ പോലീസ് വസതിയിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇതിന് ശേഷം രാത്രി 9 മണിയോടെ ആന്റണി ആൽബനീസ് ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല
നിലവിൽ സമൂഹത്തിനോ പൊതുസുരക്ഷക്കോ ഒരു ഭീഷണിയുമില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം എവിടെ നിന്നാണ് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർന്നതെന്ന കാര്യം ഓസ്ട്രേലിയ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല