ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രീമിയറും പ്രഖ്യാപിച്ചു; നിമിഷങ്ങൾക്കകം 18-കാരി മരിച്ച നിലയിൽ: കുടുംബത്തോട് മാപ്പുപറഞ്ഞ് പോലീസ്

By  Metro Desk Aug 21, 2026, 12:12 IST
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സെൻട്രൽ കോസ്റ്റ് (ഓസ്‌ട്രേലിയ): കാട്ടിൽ കാണാതായ 18-കാരിയെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയെന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കകം യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി കുടുംബത്തിന് കൂടുതൽ മാനസിക വേദനയുണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് (NSW) പോലീസും പ്രീമിയറും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തോട് ഉപാധികളില്ലാതെ മാപ്പുപറഞ്ഞു.

​കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് കാൽനടയാത്രയ്ക്കായി (ഹൈക്കിംഗ്) നാറ്റായി നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് പോയ ലിലി ഹൂപ്പർ എന്ന 18-കാരിയെയാണ് എട്ട് ദിവസത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

​വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തെരച്ചിൽ സംഘത്തിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ലഭിച്ച സന്ദേശത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് തെറ്റായ വിവരത്തിന് കാരണമായത്. ലിലിയെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയെന്നും പകുതി വെള്ളമുള്ള കുപ്പിയുമായി സുരക്ഷിതയാണെന്നുമുള്ള വാർത്ത പാർലമെന്റ് യോഗത്തിനിടെ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് പ്രീമിയർ ക്രിസ് മിൻസ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബാനീസും പെൺകുട്ടി തിരിച്ചെത്തിയതിലെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

​എന്നാൽ, മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കമാൻഡ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടി മരിച്ചെന്ന യഥാർത്ഥ വിവരമെത്തി. പ്രീമിയർ ക്രിസ് മിൻസ് ഉടൻ തന്നെ തന്റെ പ്രസ്താവന തിരുത്തുകയും അഗാധമായ ദുഃഖവും ഖേദവും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

​തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട പോലീസ് കമ്മീഷണർ മാൽ ലാന്യൻ ഹൂപ്പറിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ മാനസിക വിഷമത്തിനും ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും മാപ്പുപറഞ്ഞു. തെരച്ചിൽ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച പെട്ടെന്നുള്ള ആശ്വാസവും സന്തോഷവുമാണ് വാർത്ത തെറ്റായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നും, സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

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