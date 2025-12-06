ഓസ്‌ട്രേലിയൻ കാട്ടുതീ; ഡസൻ കണക്കിന് വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു: 1,500-ൽ അധികം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളെ വിന്യസിച്ചു

By Metro DeskDec 6, 2025, 17:51 IST
ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പടർന്നുപിടിച്ച കാട്ടുതീ (Bushfire) രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. തീപിടിത്തത്തിൽ ഡസൻ കണക്കിന് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി കത്തിനശിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ 1,500-ൽ അധികം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളെ അധികമായി വിന്യസിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.


​പുതിയതായി തീ പടർന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. കടുത്ത ചൂടും ശക്തമായ കാറ്റും കാരണം തീ അണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ദുഷ്‌കരമാവുകയാണ്. നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് (Emergency Warning) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന ഫയർ സർവീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തീവ്രമായ കാട്ടുതീ പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടരുകയാണ്.

