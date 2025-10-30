അമേരിക്കൻ വർക്ക് പെർമിറ്റ് പുതുക്കലിൽ 'ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ' അവസാനിപ്പിച്ചു; ഇന്ത്യക്കാർ ആശങ്കയിൽ
പുതിയ നിയമം പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് Employment Authorization Document (EAD) പുതുക്കേണ്ടവരെയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്:
- H-4 വിസക്കാർക്ക് തിരിച്ചടി: H-1B വിസയുള്ളവരുടെ (ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾ കൂടുതലായുള്ള വിഭാഗം) പങ്കാളികളായ H-4 വിസ ഉടമകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ EAD ആവശ്യമാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇല്ലാതാകുന്നത് കാരണം, പുതുക്കൽ അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനം വരും വരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വരും. പ്രോസസ്സിംഗ് വൈകിയാൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
- തൊഴിലിൽ ഇടവേള: നിലവിലുള്ള EAD-യുടെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് പുതുക്കിയുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പുതിയ EAD കാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് വരെ ജോലി നിർത്തേണ്ടി വരും. USCIS (യു.എസ്. സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ്) അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കാൻ സാധാരണയായി എടുക്കുന്ന സമയദൈർഘ്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇത് തൊഴിലിൽ നീണ്ട ഇടവേളകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
- വിസ ആശ്രിതർ: ഗ്രീൻ കാർഡിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന H-1B തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല വിഭാഗം വിസ ആശ്രിതരും അവരുടെ തൊഴിൽ തുടരുന്നതിന് EAD-യെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിക്കാൻ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ, ഇവർക്ക് EAD ആവർത്തിച്ച് പുതുക്കേണ്ടിവരും.
- സുരക്ഷാ പരിശോധന കർശനമാക്കും: ഓരോ പുതുക്കൽ അപേക്ഷയിലും കൂടുതൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും (Vetting and Screening) നടത്താനാണ് പുതിയ നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് അപേക്ഷകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
🔑 നിയമത്തിൽ വന്ന പ്രധാന മാറ്റം (Key Change in the Rule)
ട്രംപ് ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കിയ ഈ ഇടക്കാല നിയമം (Interim Final Rule) 2025 ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
- ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ നിർത്തലാക്കി: EAD പുതുക്കലിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, മുൻപ് 180 ദിവസം വരെ ലഭിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇനി ലഭിക്കില്ല.
- മുൻഗണന സുരക്ഷയ്ക്ക്: യു.എസ്. പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിസ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ മാറ്റമെന്നാണ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് (DHS) അറിയിച്ചത്.
ഈ നിയമം ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
