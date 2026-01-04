മണലാരണ്യത്തിൽ ഹിമപാതം, മഞ്ഞുനാട്ടിൽ കടുത്ത ചൂട്; ഭൂമിയുടെ താളം തെറ്റുന്നു: ഞെട്ടലിൽ ശാസ്ത്രലോകം
നമ്മൾ കണ്ടുപരിചയിച്ച ആഗോള കാലാവസ്ഥാ ക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകിടം മറിയുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സൗദി അറേബ്യയിലും ഐസ്ലാൻഡിലും ദൃശ്യമാകുന്നത്.
- സൗദിയിലെ വിസ്മയം: ഏതാണ്ട് 30 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽ-ജൗഫ് മേഖലയിലുൾപ്പെടെ മണൽക്കുന്നുകളിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടായത്. മണൽക്കാടുകൾ വെളുത്ത ഹിമപാളികളാൽ മൂടപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാവുകയാണ്.
- ഐസ്ലാൻഡിലെ പ്രതിസന്ധി: 'ലാൻഡ് ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് ഐസ്' (Land of Fire and Ice) എന്നറിയപ്പെടുന്ന, എപ്പോഴും തണുത്തുറഞ്ഞു കിടക്കാറുള്ള ഐസ്ലാൻഡിൽ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധം ചൂട് കൂടുകയാണ്. ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ ഉയർന്ന താപനില മഞ്ഞുപാളികൾ (Glaciers) അതിവേഗം ഉരുകാൻ കാരണമാകുന്നു.
- കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം: ആഗോളതാപനവും (Global Warming) അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷ ചുഴികളും (Jet Streams) കാരണമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു. പ്രവചനാതീതമായ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അവർ നൽകുന്നു.
ഭൂമിയുടെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലും (വടക്കും തെക്കും) സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ വായുചുഴിയാണ് പോലാർ വോർട്ടക്സ് (Polar Vortex). സാധാരണയായി ഈ തണുത്ത കാറ്റ് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ താളം തെറ്റുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള വിചിത്രമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ ലളിതമായി താഴെ നൽകുന്നു:
1. എന്താണ് പോലാർ വോർട്ടക്സ്?
ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ (Stratosphere) അതിവേഗത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തണുത്ത വായുവിന്റെ ഒരു വലയമാണിത്. ഒരു പമ്പരം കറങ്ങുന്നതുപോലെ ഇത് തണുപ്പിനെ ധ്രുവങ്ങളിൽ തന്നെ കെട്ടിനിർത്തുന്നു.
2. ഇത് എങ്ങനെയാണ് മരുഭൂമിയിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ചുഴി വളരെ ശക്തമായിരിക്കും. എന്നാൽ ആഗോളതാപനം കാരണം ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ, ഈ പമ്പരത്തിന്റെ വേഗത കുറയുകയും അതിന്റെ ആകൃതിയിൽ മാറ്റം വരികയും ചെയ്യുന്നു.
- തണുപ്പ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു: പോലാർ വോർട്ടക്സ് ദുർബലമാകുമ്പോൾ, അതിനുള്ളിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ തണുത്ത കാറ്റ് തെക്കോട്ട് (മധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്) ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നു.
- ഇതാണ് സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള മണലാരണ്യങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി താപനില പൂജ്യത്തിന് താഴെയെത്തിക്കാനും മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാക്കാനും കാരണം.
3. ഐസ്ലാൻഡിലെ ചൂടിന് കാരണമെന്ത്?
ഇതൊരു ബാലൻസിങ് പ്രതിഭാസമാണ്. തണുത്ത വായു തെക്കോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന താരതമ്യേന ചൂടുള്ള വായു മുകളിലേക്ക് (വടക്കോട്ട്) നീങ്ങുന്നു.
- തണുപ്പ് തെക്കോട്ട് പോകുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ, ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചൂടുള്ള വായു ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറിച്ചെല്ലുന്നു. ഇതാണ് ഐസ്ലാൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നത്.
ചുരുക്കത്തിൽ:
ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടാൽ അകത്തെ തണുപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകുകയും പുറത്തെ ചൂട് അകത്തേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പ്രതിഭാസം.
ഒരു പ്രധാന വസ്തുത: ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ (Global Warming) ഈ പോലാർ വോർട്ടക്സ് കൂടുതൽ തവണ ദുർബലമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വിചിത്രമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.