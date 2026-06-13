ആയത്തുള്ള അലി ഖമനയിയുടെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ ജൂലൈ ആദ്യവാരം; അന്ത്യവിശ്രമം മഷാദിലെ ഇമാം റിസ മഖ്ബറയിൽ
ടെഹ്റാൻ: ഇറാന്റെ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനയിയുടെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ വരും ജൂലൈ മാസം നടക്കുമെന്ന് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഉണ്ടായ യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് ഖമനയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലെ താമസം കാരണവും പലതവണ നീട്ടിവെച്ച ചടങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ ജൂലൈ ആദ്യവാരത്തിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ ചാനലായ IRIB പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ജൂലൈ 4 മുതൽ 9 വരെയാണ് വിലാപയാത്രയും വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങുകളും നടക്കുക. വിവിധ നഗരങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടിയോളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ഇറാന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. രാജ്യത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചടങ്ങുകളുടെ സമയക്രമം:
ജൂലൈ 4, 5: തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആദരവർപ്പിക്കാനുള്ള വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങുകൾ.
ജൂലൈ 6: ടെഹ്റാനിൽ ഔദ്യോഗിക സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും. ഫെബ്രുവരിയിലെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഖമനയിയുടെ മകളുടെയും മരുമകന്റെയും ഖബറടക്കവും ഇതേ ദിവസം തന്നെ നടക്കും.
ജൂലൈ 7: ഷിയാ പുരോഹിതരുടെ കേന്ദ്രമായ വിശുദ്ധ നഗരം 'ഖോമിൽ' (Qom) വിലാപയാത്രയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും.
ജൂലൈ 9: ഖമനയിയുടെ ജന്മനാടായ മഷാദിലെ (Mashhad) പ്രശസ്തമായ ഇമാം റിസ മഖ്ബറയിൽ (Imam Reza Shrine) ഭൗതികശരീരം അടക്കം ചെയ്യും. ഷിയാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്.
36 വർഷത്തോളം ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന ഖമനയിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മൊജ്താബ ഖമനയിയാണ് പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി ചുമതലയേറ്റത്. നിലവിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.