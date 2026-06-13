ആയത്തുള്ള അലി ഖമനയിയുടെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ ജൂലൈ ആദ്യവാരം; അന്ത്യവിശ്രമം മഷാദിലെ ഇമാം റിസ മഖ്ബറയിൽ

By  Metro Desk Jun 13, 2026, 18:51 IST
ഖമേനി

ടെഹ്റാൻ: ഇറാന്റെ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനയിയുടെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ വരും ജൂലൈ മാസം നടക്കുമെന്ന് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഉണ്ടായ യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് ഖമനയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലെ താമസം കാരണവും പലതവണ നീട്ടിവെച്ച ചടങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ ജൂലൈ ആദ്യവാരത്തിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ ചാനലായ IRIB പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ജൂലൈ 4 മുതൽ 9 വരെയാണ് വിലാപയാത്രയും വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങുകളും നടക്കുക. വിവിധ നഗരങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടിയോളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ഇറാന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. രാജ്യത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​ചടങ്ങുകളുടെ സമയക്രമം:

ജൂലൈ 4, 5: തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആദരവർപ്പിക്കാനുള്ള വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങുകൾ.

ജൂലൈ 6: ടെഹ്റാനിൽ ഔദ്യോഗിക സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും. ഫെബ്രുവരിയിലെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഖമനയിയുടെ മകളുടെയും മരുമകന്റെയും ഖബറടക്കവും ഇതേ ദിവസം തന്നെ നടക്കും.

ജൂലൈ 7: ഷിയാ പുരോഹിതരുടെ കേന്ദ്രമായ വിശുദ്ധ നഗരം 'ഖോമിൽ' (Qom) വിലാപയാത്രയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും.

ജൂലൈ 9: ഖമനയിയുടെ ജന്മനാടായ മഷാദിലെ (Mashhad) പ്രശസ്തമായ ഇമാം റിസ മഖ്ബറയിൽ (Imam Reza Shrine) ഭൗതികശരീരം അടക്കം ചെയ്യും. ഷിയാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

​36 വർഷത്തോളം ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന ഖമനയിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മൊജ്താബ ഖമനയിയാണ് പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി ചുമതലയേറ്റത്. നിലവിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

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