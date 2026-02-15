താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ: ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 13 രാജ്യങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (BNP) നേതാവ് താരിഖ് റഹ്മാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷണം. ഫെബ്രുവരി 17-ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) ധാക്കയിലെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ സൗത്ത് പ്ലാസയിൽ വെച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടക്കുക.
ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പുറമെ പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന തുടങ്ങിയ 12 ഓളം രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാരെയും ചടങ്ങിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സത്യപ്രതിജ്ഞ: ഫെബ്രുവരി 17 ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം.
- ക്ഷണം ലഭിച്ചവർ: ഇന്ത്യ, ചൈന, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങി 13 രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം അയച്ചു.
- വേദി: പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ സൗത്ത് പ്ലാസ (ധാക്ക).
- വിജയം: 300 അംഗ പാർലമെന്റിൽ ബി.എൻ.പി നയിക്കുന്ന സഖ്യം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്:
ഷെയ്ഖ് ഹസീന സർക്കാർ പുറത്തായതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ക്ഷണം നയതന്ത്രപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ബി.എൻ.പിയുടെ വിജയത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി താരിഖ് റഹ്മാനെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമോ അതോ പ്രതിനിധിയെ അയക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.
അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും 'ബംഗ്ലാദേശ് ഫസ്റ്റ്' എന്ന നയത്തിലൂന്നിയായിരിക്കും വിദേശബന്ധങ്ങളെന്നും താരിഖ് റഹ്മാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 17 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം അടുത്തിടെയാണ് താരിഖ് റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.