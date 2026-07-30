ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതമുള്ള കപ്പലുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബെയ്ജിങ്; ചൈനീസ് കപ്പൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കരാറുകളുടെ പ്രവാഹം
ബെയ്ജിങ്: ആഗോള കപ്പൽ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതവും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുമുള്ള പ്രീമിയം കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് തന്ത്രപരമായ മാറ്റം വരുത്തി ചൈന. ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ ഈ നയപരമായ പിന്തുണയോടെ, അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഉടമകളിൽ നിന്ന് വൻതോതിലുള്ള പുതിയ ഓർഡറുകൾ കരസ്ഥമാക്കി മുന്നേറുകയാണ് ചൈനീസ് കപ്പൽ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ.
ഹെങ്ലി ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രി (Hengli Heavy Industry) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ചൈനീസ് യാർഡുകൾ, കൂറ്റൻ അമോണിയ കാരിയറുകൾ (VLAC), എൽ.എൻ.ജി കാരിയറുകൾ, മറ്റ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ 'ഗ്രീൻ കപ്പലുകൾ' എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പുതിയ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആറ് വൻകിട അമോണിയ കാരിയറുകളുടെ നിർമ്മാണ കരാറുകളാണ് ഹെങ്ലി കരസ്ഥമാക്കിയത്.
സാധാരണ ബൾക്ക് കാരിയറുകൾക്കും ചെറിയ ചരക്കപ്പലുകൾക്കും പകരം ഉയർന്ന വിപണിമൂല്യമുള്ള കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ബെയ്ജിങ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചൈനയുടെ നാഷണൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ (CANSI) നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, വിപണിയിലെ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി 2030 വരെയുള്ള കപ്പൽ നിർമ്മാണ ഓർഡറുകൾ ചൈനീസ് യാർഡുകളിൽ ഇതിനകം ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആഗോള ഓർഡറുകളിൽ 68 ശതമാനത്തിലധികവും നിലവിൽ ചൈനയുടെ കൈവശമാണെന്നത് ഈ മേഖലയിലെ അവരുടെ സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.