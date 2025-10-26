വെടിനിർത്തൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ 'വലിയ പ്രശ്നം'; ഹമാസിന് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ഗാസയിൽ ഇസ്രയേലുമായി ഉണ്ടാക്കിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഹമാസിന് കനത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "അവർ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും" എന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, ട്രംപിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഈ മേഖലയിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കായി എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.
സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും വെടിനിർത്തലിന് "ഒരു ചെറിയ അവസരം" നൽകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് യു.എസ്. ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, കരാർ ലംഘിക്കാനുള്ള ഏതൊരു നീക്കവും "വേഗതയേറിയതും, രോഷാകുലവും, ക്രൂരവുമായ" പ്രതികരണത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വെടിനിർത്തൽ ധാരണ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹമാസിനെ "നേരെയാക്കാൻ" ഭീമമായ സൈനിക ശക്തിയുമായി ഗാസയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മധ്യേഷ്യയിലെ പല സഖ്യരാജ്യങ്ങളും തന്നെ അറിയിച്ചതായും എന്നാൽ താൻ "ഇതുവരെ വേണ്ട" എന്ന് പറഞ്ഞതായും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇസ്രയേൽ സൈനികർക്ക് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്കായി യു.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.