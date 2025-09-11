ബോയിംഗ് പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേന്ദ്രം ഫ്ലോറിഡയിൽ തുറന്നു; 400-ലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സൂചന
പ്രമുഖ വ്യോമയാന നിർമ്മാതാക്കളായ ബോയിംഗ് തങ്ങളുടെ പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേന്ദ്രം ഫ്ലോറിഡയിലെ ഡേയ്റ്റോണ ബീച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. എമ്ബ്രി-റിഡിൽ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗവേഷണ പാർക്കിലാണ് 65,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഈ അത്യാധുനിക കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 400-ലധികം ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലികൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, സുരക്ഷാ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും ഈ കേന്ദ്രം ഊന്നൽ നൽകും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ, ഗവേഷണം, വികസനം, പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇവിടെ മുൻഗണന നൽകുക.
ഈ പുതിയ കേന്ദ്രം ഫ്ലോറിഡയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എമ്ബ്രി-റിഡിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായുള്ള ബോയിംഗിന്റെ സഹകരണം ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ പ്രതിഭകളെ വ്യോമയാന മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗവേഷണ പാർക്ക് വഴി ഏകദേശം 2,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇതിനോടകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെ കമ്പനി നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ബോയിംഗിന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമായാണ് ഈ പുതിയ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.