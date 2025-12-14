സിഡ്നി ബോണ്ടി ബീച്ചിലെ വെടിവയ്പ്പ്; ഭീകരാക്രമണമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു: ജൂത സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ആക്രമണമെന്ന് സംശയം
സിഡ്നി (ഓസ്ട്രേലിയ): ലോകപ്രശസ്തമായ സിഡ്നി ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ ഹനുക്ക ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന വെടിവയ്പ്പിനെ അധികൃതർ ഭീകരാക്രമണം ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 12 ആയി ഉയർന്നു. 30-ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ജൂതന്മാരുടെ എട്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സുപ്രധാന ആഘോഷമായ ഹനുക്കയുടെ ഭാഗമായി ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ജൂത സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള നീക്കമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- ആക്രമണ രീതി: മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ തീവ്രവാദികളാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. തിരക്കേറിയ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് നടത്തിയ ഈ ആക്രമണം ഓസ്ട്രേലിയൻ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഭീതിക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- അന്വേഷണം: ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെഡറൽ പോലീസ്, ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് പോലീസ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർ സംയുക്തമായി അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു. ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം നടപടിയാണോ അതോ അന്താരാഷ്ട്ര തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പിന്തുണയുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
- പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം: പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആൽബനീസ് ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. "വിദ്വേഷത്താൽ പ്രചോദിതമായ ഈ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തെ ഓസ്ട്രേലിയ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുക്കും. ഇരകളോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുമൊപ്പം സർക്കാർ നിലകൊള്ളും," അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു.
- സുരക്ഷാ വർദ്ധനവ്: രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജൂത കേന്ദ്രങ്ങൾ, മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങൾ, തിരക്കേറിയ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
നഗരം ഇപ്പോഴും ഭീതിയുടെ നിഴലിലാണ്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ്.