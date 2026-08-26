ബോതെ കോശി ദുരന്തം: ചൈന മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെന്ന് നേപ്പാൾ; കഠ്മണ്ഡുവിൽ വൻ നാശനഷ്ടം
തിബറ്റിൽ നിന്നൊഴുകിയെത്തിയ ബോതെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ (Bhote Koshi River) വൻ പ്രളയത്തിന് മുൻപ് ചൈന കൃത്യസമയത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപണം. ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ ദുരന്തം വിതച്ച ശേഷവും സമയബന്ധിതമായി നേപ്പാളിന് വിവരം കൈമാറാൻ വൈകിയതാണ് ഭീകരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ജീവഹാനിക്കും വഴിവെച്ചതെന്നാണ് നേപ്പാളിലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
തിബറ്റിലെ കേരുങ് കൗണ്ടിയിൽ പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെയോടെ തന്നെ പ്രളയം രൂക്ഷമായിരുന്നെങ്കിലും, ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞാണ് ചൈനീസ് അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി നേപ്പാളിനെ വിവരമറിയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചൈന അതിർത്തി അടച്ചുപൂട്ടുകയും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഉച്ചയോടെ മാത്രം വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നേപ്പാളിലെ റസുവ, നുവാകോട്ട്, ധാഡിങ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ദുരന്തം ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു.
നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച പ്രധാന പാലങ്ങളും ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ടുകളും നിരവധി വീടുകളും പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി. നേപ്പാളിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും ആളപായം കുറയ്ക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.