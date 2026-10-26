ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ലുലയ്ക്ക് ചരിത്രവിജയം; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്ലാവിയോ ബോൽസൊനാരോ
ബ്രസീലിയ: ബ്രസീലിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തി ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലൂയിസ് ഇനാഷ്യോ ലുല ഡി സിൽവ. രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ (Runoff Election) തീവ്ര വലതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയും സെനറ്ററുമായ ഫ്ലാവിയോ ബോൽസൊനാരോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ലുല നാലാം തവണയും ബ്രസീലിന്റെ പ്രസിഡന്റാകുന്നത്.
എന്നാൽ, ലുലയുടെ ഈ ചരിത്രവിജയത്തിന് പിന്നാലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം റദ്ദാക്കണമെന്ന് (Annulment) ഫ്ലാവിയോ ബോൽസൊനാരോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ മുന്നിലെത്തിയ ശേഷം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ട ആദ്യ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഫ്ലാവിയോ മാറി.
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 51.76% വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ലുല വിജയിച്ചത്. വിജയം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ലുലയുടെ അനുഭാവികൾ രാജ്യത്തിലുടനീളം വൻ വിജയാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. "രാജ്യത്തിന് ഇനി സമാധാനവും ഐക്യവുമാണ് ആവശ്യം" എന്ന് വിജയത്തിന് ശേഷം സംസാരിച്ച ലുല വ്യക്തമാക്കി.