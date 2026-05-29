ബ്രസീലിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് അധോലോക സംഘങ്ങളെ ഭീകര സംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക
വാഷിംഗ്ടൺ: ബ്രസീലിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരവും ശക്തവുമായ രണ്ട് ക്രിമിനൽ-മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ സംഘങ്ങളെ വിദേശ ഭീകര സംഘടനകളായി (Foreign Terrorist Organizations) പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക. ബ്രസീലിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധോലോക ഗ്രൂപ്പുകളായ 'പ്രീമേറോ കൊമാൻഡോ ദാ കാപ്പിറ്റൽ' (PCC), 'കൊമാൻഡോ വെർമെൽഹോ' (CV) എന്നിവരെയാണ് ഭീകര സംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയും, രാജ്യത്തെ തെരുവുകളിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ഒഴുകുന്നത് തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഈ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ജൂൺ 5 മുതൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം പൂർണ്ണമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതോടെ ഈ സംഘടനകളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ആഗോള ബാങ്കുകൾക്കും കമ്പനികൾക്കും യു.എസ് കടുത്ത ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും.
പശ്ചാത്തലവും സ്വാധീനവും:
ബ്രസീലിലെ ജയിലുകൾക്കുള്ളിൽ രൂപംകൊണ്ട ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും നിലവിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലുടനീളം വൻതോതിൽ കൊക്കെയ്ൻ കടത്തുന്നതിലും, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും ഇവർ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുകൾ:
അമേരിക്കയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം ബ്രസീലിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ഇനാസിയോ ലൂല ഡ സിൽവ ഈ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ 'ഭീകരർ' എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിന് അമേരിക്കയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് ബ്രസീൽ സർക്കാരിന്റെ ആശങ്ക. എന്നാൽ ബ്രസീലിൽ ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലൂലയുടെ പ്രധാന എതിരാളിയായ തീവ്ര വലതുപക്ഷ നേതാവ് ഫ്ലാവിയോ ബോൾസനാരോയ്ക്ക് യു.എസിന്റെ ഈ തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.