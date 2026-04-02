ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ബ്രിട്ടന്റെ നീക്കം; 35 രാജ്യങ്ങളുടെ യോഗം വിളിച്ച് സ്റ്റാർമർ
Apr 2, 2026, 11:20 IST
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 35 രാജ്യങ്ങളുടെ ഉന്നതതല യോഗം ഈ ആഴ്ച ലണ്ടനിൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ അറിയിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ലക്ഷ്യം: കടലിടുക്ക് വഴി തടസ്സമില്ലാതെ കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാവികരുടെയും കപ്പലുകളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക.
- പങ്കാളിത്തം: ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ 35-ഓളം രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരും. അമേരിക്കയെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
- നയതന്ത്ര നീക്കം: സൈനിക നീക്കത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി രാഷ്ട്രീയവും നയതന്ത്രപരവുമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനാണ് ബ്രിട്ടൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
- പ്രാധാന്യം: ലോകത്തിലെ എണ്ണക്കടത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും നടക്കുന്നത് ഈ പാതയിലൂടെയാണ്. യുദ്ധം കാരണം പാത അടഞ്ഞത് ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായിരുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി യെവെറ്റ് കൂപ്പർ ആയിരിക്കും ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാകില്ലെന്നും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ദേശീയ താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്നും സ്റ്റാർമർ വ്യക്തമാക്കി.