ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ ബ്രിട്ടന്റെ മിന്നലാക്രമണം; റഷ്യൻ ‘ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്’ എണ്ണക്കപ്പൽ റോയൽ മറൈൻസ് പിടിച്ചെടുത്തു
ലണ്ടൻ: അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി റഷ്യൻ എണ്ണ കടത്തുകയായിരുന്ന ‘ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്’ (Shadow Fleet) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭീമൻ എണ്ണ ടാങ്കർ ബ്രിട്ടീഷ് സായുധ സേന ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ വെച്ച് സാഹസികമായി പിടിച്ചെടുത്തു. ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട അതിനാടകീയമായ സംയുക്ത സൈനിക ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടന്റെ റോയൽ മറൈൻ കമാൻഡോകളും നാഷണൽ ക്രൈം ഏജൻസിയിലെ (NCA) പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കപ്പൽ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയത്.
'സ്മിർട്ടോസ്' (Smyrtos) എന്ന് പേരുള്ള ഈ കപ്പൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ടൺ ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിലുള്ള സിക്ക (Sikka) തുറമുഖത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നുവെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കപ്പൽ ഇപ്പോൾ തെക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തീരമായ വെയ്മൗത്തിൽ (Weymouth) കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
സൈനിക നീക്കം: ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ പി-8 നിരീക്ഷണ വിമാനം, എച്ച്.എം.എസ് സതർലാൻഡ്, എച്ച്.എം.എസ് ലെഡ്ബറി എന്നീ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ. കമാൻഡോകൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വടം വഴി കപ്പലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
എന്താണ് ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്?: റഷ്യക്ക് മേലുള്ള ആഗോള സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ മറികടന്ന് രഹസ്യമായി എണ്ണക്കടത്ത് നടത്തുന്നതിനായി മോസ്കോ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഴുനൂറിലധികം പഴയ കപ്പലുകൾ അടങ്ങുന്ന രഹസ്യ ശൃംഖലയാണിത്.
ബ്രിട്ടന്റെ പ്രതികരണം: "യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് പണം കണ്ടെത്താനുള്ള പുടിന്റെ നീക്കങ്ങളെ ഒളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല," എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കിയർ സ്റ്റാർമർ വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യയുടെ ഒളിച്ചുകളിക്കുള്ള കടുത്ത തിരിച്ചടിയാണിതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചു.
യൂറോപ്യൻ തീരക്കടലിലൂടെ പോകുന്ന സംശയാസ്പദമായ റഷ്യൻ കപ്പലുകൾ തടയാൻ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന് പ്രത്യേക നിയമപരമായ അധികാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ യുകെ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വലിയ സൈനിക ഇടപെടലാണിത്. സംഭവത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമർ സെലൻസ്കി ബ്രിട്ടന് നന്ദി അറിയിച്ചു.