ബ്രിട്ടനിൽ പുതിയ സർക്കാർ: കീർ സ്റ്റാർമർ യുഗത്തിന് വിരാമം; ആൻഡി ബേർണാം പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു

By  Metro Desk Jul 21, 2026, 10:20 IST
ബ്രിട്ടൻ

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ലേബർ പാർട്ടി നേതാവ് ആൻഡി ബേർണാം (Andy Burnham) ചുമതലയേറ്റു. കീർ സ്റ്റാർമർ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ അദ്ദേഹം പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു.

​കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ബ്രിട്ടന്റെ ഏഴാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആൻഡി ബേർണാം. മാഞ്ചസ്റ്റർ മുൻ മേയറായിരുന്ന അദ്ദേഹം, രാജ്യത്തെ രൂക്ഷമായ ജീവിതച്ചെലവ് പ്രതിസന്ധിയും പൊതുസേവന മേഖലകളിലെ തിരിച്ചടികളും പരിഹരിച്ച് രാജ്യത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് 10 ഡൗണിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ നടത്തിയ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

​പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര സമ്മർദ്ദങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് കീർ സ്റ്റാർമർ രാജിവെച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ബേർണാം തന്റെ പുതിയ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു.

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