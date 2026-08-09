പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ: കാനഡയിൽ കുടുങ്ങി ബ്രിട്ടന്റെ 'റെഡ് അമ്പുകൾ'; യുകെയിലെ എയർ ഷോകൾ റദ്ദാക്കി
ഓട്ടവ (കാനഡ): മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ (RAF) പ്രശസ്തമായ 'റെഡ് അമ്പുകൾ' (Red Arrows) എയറോബാറ്റിക് ടീം വിമാനങ്ങൾ കാനഡയിൽ കുടുങ്ങി. അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിന് ശേഷം യുകെയിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിമാന വ്യൂഹത്തിനാണ് കാനഡയിലെ കനത്ത മഞ്ഞും മോശം കാലാവസ്ഥയും കാരണം യാത്ര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ പോയത്.
കാനഡയിലെ നോർത്ത്-ഈസ്റ്റേൺ മേഖലയിലുള്ള സിഎഫ്ബി ഗൂസ് ബേയിൽ (CFB Goose Bay) നിലവിൽ വിമാനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് സഹായകരമായ കാലാവസ്ഥ ലഭിക്കാത്തതാണ് തിരിച്ചടിയായത്.
വിമാനങ്ങൾ കാനഡയിൽ കുടുങ്ങിയതോടെ യുകെയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ എയർ ഷോകളിലെ റെഡ് അറോയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി:
- ഈസ്റ്റ്ബോൺ ഇന്റർനാഷണൽ എയർഷോ (Eastbourne International Airshow)
- റോയൽ എഡിൻബർഗ് മിലിട്ടറി ടാറ്റൂ (Royal Edinburgh Military Tattoo)
- ലൈം റെജിസ് എൽഐഎഫ്ബിഎ ബോട്ട് വീക്ക് (Lyme Regis Lifeboat Week)
കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ യുകെയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് യാത്ര നീട്ടിവെച്ചതെന്നും ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിമാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഇൻസ്പെക്ഷനുകളും പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും എയർഫോഴ്സ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.