​ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ രാജിവെച്ചു; ലേബർ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് തീരുമാനം

By  Metro Desk Jun 22, 2026, 16:12 IST
UK

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ തന്റെ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വന്തം പാർട്ടിയായ ലേബർ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത ആഭ്യന്തര സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം പദവി ഒഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

​മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് താൻ രാജിവെക്കുകയാണെന്ന കാര്യം സ്റ്റാർമർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. രാജ്യത്ത് സുഗമമായ ഭരണമാറ്റവും അധികാര കൈമാറ്റവും ഉറപ്പാക്കാൻ തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നും പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നും കെയർ സ്റ്റാർമർ കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയായിരുന്നു. സുഗമമായ ഒരു ഭരണമാറ്റം ജൂൺ മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരിക്കുമെന്ന ചർച്ചകൾ ലേബർ പാർട്ടിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്.

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