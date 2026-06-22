ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ രാജിവെച്ചു; ലേബർ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് തീരുമാനം
Jun 22, 2026, 16:12 IST
ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ തന്റെ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വന്തം പാർട്ടിയായ ലേബർ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത ആഭ്യന്തര സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം പദവി ഒഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് താൻ രാജിവെക്കുകയാണെന്ന കാര്യം സ്റ്റാർമർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. രാജ്യത്ത് സുഗമമായ ഭരണമാറ്റവും അധികാര കൈമാറ്റവും ഉറപ്പാക്കാൻ തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നും പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നും കെയർ സ്റ്റാർമർ കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയായിരുന്നു. സുഗമമായ ഒരു ഭരണമാറ്റം ജൂൺ മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരിക്കുമെന്ന ചർച്ചകൾ ലേബർ പാർട്ടിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്.