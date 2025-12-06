വിമാനത്തിൽ 'കത്തുന്ന ഗന്ധം'; യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിന്റെ ബോയിംഗ് 777-200ER എഡിൻബർഗിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി
ലണ്ടനിൽ നിന്ന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിന്റെ ബോയിംഗ് 777-200ER വിമാനം എഡിൻബർഗ് വിമാനത്താവളത്തിൽ (Edinburgh Airport) അടിയന്തരമായി ഇറക്കി. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കത്തുന്ന ഗന്ധം (burning smell) അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പൈലറ്റ് വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന് എയർലൈൻസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ലണ്ടൻ ഹീത്രോയിൽ (London Heathrow) നിന്ന് പറന്നുയർന്ന UA949 നമ്പർ വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. യാത്രാമധ്യേ ജീവനക്കാർ കത്തുന്നതിന്റെ ഗന്ധം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഉടൻതന്നെ അടിയന്തര സാഹചര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വിമാനം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളമായ എഡിൻബർഗിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കി.
വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പരിക്കുകളില്ല. യാത്രക്കാർക്ക് ഹോട്ടൽ താമസസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും തുടർയാത്രയ്ക്കായി മറ്റ് വിമാനങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തുനൽകുകയും ചെയ്തതായി യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസ് അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന്, ഈ ബോയിംഗ് 777-200ER വിമാനം പൂർണ്ണമായ സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾക്കായി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് (Grounds). ഗന്ധത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.