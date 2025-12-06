വിമാനത്തിൽ 'കത്തുന്ന ഗന്ധം'; യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിന്റെ ബോയിംഗ് 777-200ER എഡിൻബർഗിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി

By Metro DeskDec 6, 2025, 18:16 IST
United Airlines

ലണ്ടനിൽ നിന്ന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിന്റെ ബോയിംഗ് 777-200ER വിമാനം എഡിൻബർഗ് വിമാനത്താവളത്തിൽ (Edinburgh Airport) അടിയന്തരമായി ഇറക്കി. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കത്തുന്ന ഗന്ധം (burning smell) അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പൈലറ്റ് വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന് എയർലൈൻസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

​ലണ്ടൻ ഹീത്രോയിൽ (London Heathrow) നിന്ന് പറന്നുയർന്ന UA949 നമ്പർ വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. യാത്രാമധ്യേ ജീവനക്കാർ കത്തുന്നതിന്റെ ഗന്ധം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഉടൻതന്നെ അടിയന്തര സാഹചര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വിമാനം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളമായ എഡിൻബർഗിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കി.

​വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പരിക്കുകളില്ല. യാത്രക്കാർക്ക് ഹോട്ടൽ താമസസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും തുടർയാത്രയ്ക്കായി മറ്റ് വിമാനങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തുനൽകുകയും ചെയ്തതായി യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസ് അറിയിച്ചു.

​സംഭവത്തെ തുടർന്ന്, ഈ ബോയിംഗ് 777-200ER വിമാനം പൂർണ്ണമായ സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾക്കായി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് (Grounds). ഗന്ധത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

