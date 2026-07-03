ബലൂചിസ്താനിൽ ബസ് താഴ്‌വരയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; 40 പേർ മരിച്ചു

By  Metro Desk Jul 3, 2026, 13:15 IST
Pa

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്താനിലെ ബലൂചിസ്താൻ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ ദരുണമായ ബസ് അപകടത്തിൽ 40 പേർ മരിക്കുകയും എട്ടുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം.

​ക്വറ്റയിൽ നിന്ന് ഇസ്‌ലാമാബാദിലേക്ക് (ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പെഷവാറിലേക്ക്) പോവുകയായിരുന്ന അമിതവേഗതയിലായിരുന്ന യാത്രാബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആഴമേറിയ മലയിടുക്കിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ബലൂചിസ്താൻ - ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യകളുടെ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ദുർഘട പ്രദേശമായ 'ദാന സാറി'ൽ വെച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

​പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

അമിതഭാരം: യാത്രാമധ്യേ കേടായ മറ്റൊരു ബസിലെ യാത്രക്കാരെക്കൂടി കയറ്റിയതിനാലാണ് ഈ ബസിൽ പരിധിക്കപ്പുറം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അറിയിച്ചു. അപകടസമയത്ത് ബസിൽ ആകെ 48 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം: അപകടസ്ഥലത്തുനിന്ന് പരിക്കേറ്റ എട്ടുപേരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. ദുർഘടമായ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ മലയിടുക്കായതിനാൽ കനത്ത പ്രയത്നത്തിലൂടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്.

അന്വേഷണം: സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പാകിസ്താൻ അധികൃതർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമിതവേഗതയും അമിതഭാരവുമാണ് പ്രാഥമികമായി അപകടത്തിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. 

​പാകിസ്താൻ പ്രസിഡന്റ് ആസിഫ് അലി സർദാരിയും ബലൂചിസ്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി സർഫ്രാസ് ബുഗ്തിയും അപകടത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. മോശം റോഡുകളും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനവും കാരണം പാകിസ്താനിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ ഇത്തരം വാഹനാപകടങ്ങൾ പതിവാണ്.

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