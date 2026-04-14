അമേരിക്കയ്ക്ക് മൂന്ന് മാസം പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകുമോ; കടലിലെ ടാങ്കറുകളിൽ 90 ദിവസത്തേക്കുള്ള എണ്ണയുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ
തങ്ങൾക്കെതിരെ അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച നാവിക ഉപരോധത്തെ മൂന്ന് മാസം വരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കരുത്തുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം. കടലിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ടാങ്കറുകളിൽ 90 ദിവസത്തേക്ക് വിൽക്കാനുള്ള എണ്ണ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ബൾഗേറിയയിലെ ഇറാൻ എംബസിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് (X) ഹാൻഡിലിലൂടെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ ഈ വെല്ലുവിളി നടത്തിയത്.
ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ഇറാനിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം തടയുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇറാന്റെ 'ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ്' അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ഈ നീക്കം. എന്നാൽ, ഈ ഉപരോധത്തെ അതിജീവിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നും മറിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഈ കാലയളവ് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുമാണ് ഇറാൻ ചോദിക്കുന്നത്.
"അദ്ദേഹം (ട്രംപ്) ഇറാനെ ഉപരോധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുകാര്യം അറിഞ്ഞോളൂ, കടലിലെ ടാങ്കറുകളിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വിൽക്കാനുള്ള എണ്ണ ഇറാൻ സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞു," ഇറാൻ എംബസി കുറിച്ചു. "നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ആ കാലയളവ് വരെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാണോ?" എന്നും പോസ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ തുറമുഖങ്ങൾ അടച്ചാലും ലോക വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമാണ് ഇറാൻ ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്.
കടലിൽ എത്രത്തോളം എണ്ണയുണ്ട്?
ഇറാന്റെ അവകാശവാദം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വിശാലമായി പരിശോധിക്കുന്ന 'ടാങ്കർ ട്രാക്കേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം' (Tankertrackers.com) നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഇറാന്റെ 10 കൂറ്റൻ സൂപ്പർ ടാങ്കറുകളും (VLCC) ഒരു സുയസ്മാക്സ് ടാങ്കറും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓരോ സൂപ്പർ ടാങ്കറിലും രണ്ട് ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ വീതം സംഭരിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ഏകദേശം 21 ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ ഇറാൻ കടലിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉപഭോഗത്തിന്റെ നാല് ദിവസത്തെ അളവിന് തുല്യമാണ്. കയറ്റുമതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിപണി നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇറാൻ ഇത്തരത്തിൽ എണ്ണ സൂക്ഷിക്കുന്നത്.
ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ത്യയും
ഫെബ്രുവരി 28-ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ, കടലിൽ വിതറിയിരിക്കുന്ന മൈനുകൾ എന്നിവ കാരണം ഈ പാത ഏതാണ്ട് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പാചകവാതക (LPG) ഇറക്കുമതിയുടെ 90 ശതമാനവും ഈ പാത വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഹോർമുസിലെ തടസ്സം ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകും.
നയതന്ത്ര പോരാട്ടം
ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ചേർന്ന് ഹോർമുസിലെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ബഹുരാഷ്ട്ര സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ പ്രകോപനം. ഉപരോധം എന്ന ആശയത്തെ തന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന ഇറാൻ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ താക്കോൽ ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പക്കലാണെന്ന് ലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രസ്താവനകൾ ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ നൽകുന്ന ഓരോ സൂചനയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർദ്ധിക്കാനും ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളിൽ ആശങ്ക പടർത്താനും ഇടയാക്കുന്നു.