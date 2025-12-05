ട്രംപിൻ്റെ താരിഫ് ഭീഷണികളെ അതിജീവിച്ച് കുതിച്ച് കനേഡിയൻ ബിസിനസുകൾ: മൂന്ന് കമ്പനികൾ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം
Dec 5, 2025, 09:20 IST
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ചുമത്തിയ അധിക ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ (Tariffs) കാനഡയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയായെങ്കിലും, ആ പ്രതിസന്ധികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ മൂന്ന് കനേഡിയൻ കമ്പനികളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്ത് വരുന്നു. യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധത്തിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിട്ടും, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയും, പുതിയ വിപണികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചും, നൂതനമായ ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങൾ അവലംബിച്ചുമാണ് മുന്നേറുന്നത്.
- കമ്പനി 1 (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്റ്റീൽ നിർമ്മാതാവ്): തീരുവകൾ ബാധിച്ച ഉത്പാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ആഭ്യന്തര കനേഡിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
- കമ്പനി 2 (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതി സ്ഥാപനം): യുഎസ് വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഗണിച്ച് യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ തുടങ്ങിയ പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ ശക്തമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിച്ചു.
- കമ്പനി 3 (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഓട്ടോ പാർട്സ് വിതരണക്കാരൻ): യുഎസിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ വിതരണ ശൃംഖലയെ (Supply Chain) കാനഡയിലും മെക്സിക്കോയിലും വൈവിധ്യവത്കരിച്ചു.
ഈ ബിസിനസുകളുടെ വിജയം, താരിഫ് യുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയുടെയും പുതിയ പാഠങ്ങളാണ് കനേഡിയൻ ബിസിനസ് ലോകത്തിന് നൽകുന്നത്.