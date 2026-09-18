യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ 'അസോസിയേറ്റ് അംഗത്വം': നിർദ്ദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി
സ്ട്രോസ്ബർഗ്: യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ (EU) ആദ്യമായി ഒരു 'അസോസിയേറ്റ് അംഗത്വം' (Associate Membership) കൈവരിക്കാനുള്ള ചരിത്രപരമായ നിർദ്ദേശത്തെ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി സ്വീകരിച്ചു. യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉർസുല ഫോൺ ഡെർ ലെയും അവതരിപ്പിച്ച ഈ ആശയം, അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക-സുരക്ഷാ ബന്ധങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്നതാണ്.
യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കോ ഭീഷണികൾക്കോ കാനഡ വഴങ്ങില്ലെന്ന് മാർക്ക് കാർണി വ്യക്തമാക്കി. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യാപാര തീരുവകളും പരമാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കാനഡ യൂറോപ്പുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
പൂർണ്ണമായ ഇ.യു അംഗത്വം നേടി സ്വന്തം പരമാധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കാനഡ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഊർജ്ജം, വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇ.യുമായി കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വരുന്ന ഒക്ടോബർ 29, 30 തീയതികളിൽ മോൺട്രിയാലിൽ നടക്കുന്ന കാനഡ-ഇ.യു ഉച്ചകോടിയിൽ ഈ നിർദ്ദേശം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും.