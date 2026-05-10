വെടിനിർത്തൽ കരാർ; ഇറാന്റെ മറുപടിക്കായി അമേരിക്കയുടെ കാത്തിരിപ്പ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആശങ്ക തുടരുന്നു
May 10, 2026, 09:09 IST
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവെച്ച മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള സമാധാന നിർദ്ദേശത്തോട് ഇറാൻ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് വാഷിംഗ്ടൺ സമർപ്പിച്ചത്.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- അമേരിക്കയുടെ നിർദ്ദേശം: ഔദ്യോഗികമായ വെടിനിർത്തൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ (Strait of Hormuz) സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കൽ, 30 ദിവസത്തെ സമാധാന ചർച്ചകൾ എന്നിവയാണ് യുഎസ് മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത്.
- ഇറാന്റെ നിലപാട്: തങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാതെ വിട്ടുവീഴ്ചക്കില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ഇറാൻ നൽകുന്നത്. ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കുന്നതും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷയും ഇറാൻ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായി ഉയർത്തുന്നു.
- മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ: പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാൻ മറുപടി നൽകാത്തത് അനിശ്ചിതത്വത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
- ഭീഷണി: വെടിനിർത്തൽ കരാർ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇറാന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ സമാധാന കരാറിനോടുള്ള ഇറാന്റെ പ്രതികരണം പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഭാവിയിൽ നിർണ്ണായകമാകും.