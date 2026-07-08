വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിച്ചു: ഇറാനെ ഇന്ന് രാത്രിയും ശക്തമായി ആക്രമിക്കും: മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്
ഇറാനുമായുള്ള താല്ക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യുഎസ് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, തുർക്കിയിലെ അങ്കാറയിൽ നടക്കുന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്കിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം. ഇറാനെതിരെ ഇന്ന് രാത്രിയും അതിശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണം നടത്തി. ഇന്ന് രാത്രിയും ഞങ്ങൾ അവരെ ശക്തമായി തന്നെ നേരിടും. ഇതൊരു ചെറിയ മുന്നറിയിപ്പാണ്," ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ വെറും "സമയനഷ്ടം" മാത്രമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, ഇറാൻ ഭരണാധികാരികളെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
ആക്രമണ പരമ്പര: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് 80-ലധികം ഇറാനിയൻ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി: യുഎസ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി.
സാമ്പത്തിക ഉപരോധം: വെടിനിർത്തലിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാനിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാൻ നൽകിയിരുന്ന ഇളവുകൾ യുഎസ് റദ്ദാക്കി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില (Crude Oil Prices) അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു.
യുഎസിന്റെ നടപടികളെ നാറ്റോ (NATO) തലവൻ മാർക്ക് റുട്ടെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ചു. വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച ഇറാനെതിരെ യുഎസ് നടത്തിയ നീക്കം അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും കടുത്ത യുദ്ധഭീതിയിലായിരിക്കുകയാണ്.