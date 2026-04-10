ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് ബാധകമല്ല: ലബനനിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ; തിരിച്ചടിച്ച് ഹിസ്ബുള്ള

By  Metro Desk Apr 10, 2026, 08:16 IST
Lebanan

ജെറുസലേം: ഇറാനുമായുള്ള രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ലബനൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഹിസ്ബുള്ളയെ നിരായുധരാക്കുന്നതുവരെയും ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതുവരെയും ലബനനിലെ സൈനിക നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ രൂപപ്പെട്ട വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലബനനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പാകിസ്താൻ അടക്കമുള്ള മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഈ നിർണ്ണായക നീക്കം.

​നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ വടക്കൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഹിസ്ബുള്ള 70-ഓളം റോക്കറ്റുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടു. ഇസ്രായേലിലെ ഹൈഫ, കിര്യാത് ഷിമോണ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു ആക്രമണം. ഭൂരിഭാഗം റോക്കറ്റുകളും ഇസ്രായേലിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായ അയൺ ഡോം തകർത്തു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി തെക്കൻ ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ള താവളങ്ങളിലും ബെയ്റൂട്ടിലും ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന ശക്തമായ ബോംബാക്രമണം നടത്തി. ബുധനാഴ്ച മാത്രം ലബനനിൽ 300-ലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഹിസ്ബുള്ള തലവൻ നയിം കാസത്തിന്റെ അടുത്ത സഹായി അലി യൂസഫ് ഹർഷിയെ വധിച്ചതായും ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെട്ടു.

​അതേസമയം, ഹിസ്ബുള്ളയ്‌ക്കെതിരായ ആക്രമണം തുടരുന്നത് ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ലബനനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നത് കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്നാണ് ഇറാന്റെ പക്ഷം. ഇതേത്തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കടത്തിവിടുന്നതിൽ ഇറാൻ വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

You may like