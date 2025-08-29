ചന്ദ്രയാൻ-5 ലൂപെക്സ് ദൗത്യം: ഐഎസ്ആർഒ-ജാക്സ സഹകരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

By News DeskAug 29, 2025, 21:22 IST
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ഐഎസ്ആർഒയും ജാപ്പനീസ് എയ്റോസ്‌പേസ് എക്സ്പ്ലൊറേഷൻ ഏജൻസിയായ ജാക്സയും (JAXA) സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ-5 ലൂണാർ പോളാർ എക്സ്പ്ലൊറേഷൻ (LUPEX) ദൗത്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ സഹകരണം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമാണിത്. ചന്ദ്രന്റെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ജലാംശമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനും ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കാനും ഈ ദൗത്യം സഹായിക്കും. ഈ ദൗത്യത്തിൽ, ഐഎസ്ആർഒ ലാൻഡർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, ജാക്സ റോവർ നിർമ്മിക്കും. ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം റോവർ പുറത്തിറങ്ങി ഗവേഷണം നടത്തും. ഭാവി സഹകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ബഹിരാകാശ സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വയിലേക്കും ശുക്രനിലേക്കും പേടകങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്ക് പുറമെ, സൈബർ സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും സഹകരണം വിപുലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ഇന്ത്യയുടെയും ജപ്പാന്റെയും പങ്കാളിത്തം ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പുരോഗതിക്ക് മാത്രമല്ല, ലോക സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും സംഭാവന നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ സഹകരണം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

